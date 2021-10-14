Лукашенко призвал страны не быть эгоистами во время пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал другие страны не вести себя эгоистично во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил 14 октября на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге, сообщает БЕЛТА.

«Я абсолютно поддерживаю ВОЗ и прежде всего ее руководство в том, что нельзя быть сегодня эгоистом и индивидуалистом, — сказал Лукашенко. — Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок».

Глава Белоруссии добавил, что некоторые государства производят средства индивидуальной защиты, но не делятся с другими. «Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь», — призвал Лукашенко.

По его словам, если какая-либо страна надеется изолироваться и «попытать счастья», у нее ничего не получится. «Надо всем вместе преодолевать эту болезнь», — заключил Лукашенко.

По итогам 11 октября в Белоруссии за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом — 2038 человек. Всего с начала пандемии в стране было выявлено более 561 тысячи инфицированных. Скончались более четырех тысяч пациентов. В стране не вводили жестких карантинных ограничений. Лукашенко объяснял это экономическими причинами.

