Лукашенко захотел «уколоться» белорусской вакциной

Лукашенко заявил о готовности «уколоться» куда угодно, но только белорусской вакциной

Белоруссия должна завершить разработку надежной отечественной вакцины, которая поможет ускорить темпы борьбы с пандемией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Политик подчеркнул, что привитые люди легче переносят болезнь, и заявил, что сам хочет вакцинироваться, но только белорусской вакциной. Он посетовал, что президент России Владимир Путин уже привился препаратом российского производства «Спутник V», а американский лидер Джо Байден — вакциной Pfizer.

«А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Пиневичем (министр здравоохранения — прим. «Ленты.ру»): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину — я готов», — заявил Лукашенко, отметив, что так его стремления будут выглядеть искреннее.

12 августа глава Минздрава Пиневич сообщил, что граждан начнут прививать отечественной вакциной от коронавируса в первой половине 2023 года. О ее создании Лукашенко объявил в начале мая. Политик заверил, что впоследствии Белоруссия сможет получить от экспорта своей вакцины сотни миллионов долларов.

В отличие от большинства стран, в Белоруссии с начала пандемии не вводились жесткие карантинные ограничения. Лукашенко отрицал опасность коронавируса и неоднократно называл панику вокруг болезни психозом. Лечиться он советовал водкой, баней, работами на тракторе, а также сливочным маслом.