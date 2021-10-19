Лукашенко обвинил «протестунов» в распространении «коронафейков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в распространении «коронафейков», передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что Европа молчит о собственной катастрофе из-за коронавируса, а в США в первую волну пандемии был мор.

«А кто знает, как дела сейчас в Соединенных Штатах Америки? Поумнели? А наших протестунов все время там стимулируют и деньгами, и прочим: давайте давите Беларусь, давайте будем свергать власть на этих антиковидных мероприятиях», — сказал он.

По его словам, такие люди «начинают гвалтом кричать», чтобы «всколыхнуть» страну. «Коронафейки. Я уже об этом говорил. Если поселились и живете в интернете, господь с вами. Тут вам не поможет никакой [противовирусный препарат] "Ремдесивир". Вы же понимаете, что интернет стал политическим полем драки, боя», — заявил Лукашенко.

В качестве примера таких «фейков» он привел сообщения о переполненной больнице в Орше. «Ситуация напряженная, поэтому люди начинают нервничать. Начинается тот психоз, который был в первую волну. А вы уже убеждены, что психоз — это беда. Это усложнение болезни умножай на 10», — заключил президент.

Ранее он потребовал «выворачивать карманы» мерзавцев, которые наживаются на здоровье людей.