Лукашенко попросил не издеваться над белорусами из-за коронавируса

Коронавирус со своими мутациями и новыми штаммами остается реальной угрозой для всех стран, несмотря на уже созданные вакцины и другие меры по борьбе с пандемией. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации, передает БЕЛТА.

По его словам, власти республики должны делать все возможное для снижения темпов заболеваемости вирусом. При этом глава государства раскритиковал идею о принудительной вакцинации и штрафах за отсутствие масок, а также анонсированные рейды милиции.

«Вы зачем издеваетесь над людьми?», — сказал Лукашенко и попросил «не напрягать» белорусов. Однако затем он напомнил, что вакцинироваться все-таки нужно, иначе переговоры с президентом России Владимиром Путиным о поставках в Белоруссию вакцины «Спутник V» можно считать бессмысленными.

Ранее в Белоруссии ввели ряд карантинных ограничений на фоне увеличения числа заболеваний COVID-19. В частности, с 9 октября ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах стало обязательным. В случае нарушения административных постановлений граждане должны будут заплатить штраф. С 13 октября в метро Минска стали проводиться внезапные санитарные рейды.

12 октября в стране за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом — 2038 человек. Всего с начала пандемии в стране было выявлено более 561 тысячи инфицированных коронавирусом. Скончались 4319 зараженных.

Власти республики изначально не вводили жесткие карантинные ограничения из-за коронавируса. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и называл происходящее вокруг пандемии психозом.