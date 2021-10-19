Лукашенко поручил «выворачивать карманы» наживающихся на белорусах мерзавцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал жестко пресекать попытки нажиться на здоровье граждан в условиях пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 19 октября, он заявил на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию инфекции, сообщает БЕЛТА.

В частности, речь шла о случаях, когда предприниматели в несколько раз завышали стоимость своих услуг в регионах — например, на транспортировку кислорода, а также на техническое обслуживание медицинских аппаратов.

«Если вы видите, что кто-то положил в карман, как вы сказали, 500 тысяч или миллион [белорусских] рублей (14,5 или 29 миллионов рублей — прим. "Ленты.ру"), так вы достаньте. У вас достаточно полномочий. Повыворачивайте карманы», — поручил Лукашенко и добавил, что «мерзавцев», которые наживаются на здоровье людей, следует «достать и, желательно, оперативно».

Белорусский лидер заметил, что помощь в этом окажут сотрудники правоохранительных органов, и пообещал «дойти до губернаторов и конкретных людей», которые должны контролировать данную сферу.

19 октября Лукашенко заявил, что коронавирус со своими мутациями и новыми штаммами остается реальной угрозой для всех стран, несмотря на уже созданные вакцины и другие меры по борьбе с пандемией. По его словам, власти республики должны делать все возможное для снижения темпов заболеваемости вирусом.