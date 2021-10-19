На канале «Беларусь 1» размыли лица силовиков на встрече с Лукашенко

Телеканал «Беларусь 1» размыл лица силовиков в сюжете о новых кадровых назначениях в белорусском КГБ. Запись сюжета доступна на сайте канала.

18 октября президент страны Александр Лукашенко провел встречу с представителями силового ведомства, на которой было объявлено о новых назначениях в структуре комитета. На совещании присутствовало более десяти представителей КГБ. В сюжете телеканала их лица оказались размыты.

Корреспондент телеканала отметила, что «мы не можем показать лица и назвать фамилии, хотя эти люди и сами не любят светиться — такая сфера, как госбезопасность, это точно не про публичность». В новости на сайте телеканала добавлено, что имена этих должностных лиц невозможно назвать «по понятным причинам».

Лукашенко на встрече с назначенными силовиками заявил, что ситуация остается напряженной, а «неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника — коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела, нацелившись на смену власти, а самое опасное — на уничтожение независимости государства».

Ранее Лукашенко сообщил, что очередная попытка совершить революцию может быть приурочена к конституционному референдуму, который запланирован на конец февраля. Он заявил, что сейчас Западом развернута психологическая война, нацеленная на формирование у населения Белоруссии негативного образа власти. Эти методики, отметил президент, также направлены на государственных служащих.