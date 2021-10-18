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Лукашенко заявил о гибели мигрантов в Польше и Литве

Лукашенко: в Польше и Литве в несколько раз больше мигрантов, чем официально сообщается
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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории Польши и Литвы гибнет в несколько раз больше мигрантов, чем об этом официально сообщается. Об этом в понедельник, 18 октября, пишет БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Варшава и Вильнюс обвиняют Белоруссию в искусственном создании миграционного кризиса. Однако сами создают каналы для «убытия мигрантов» в Германию и Францию, при этом «массово и цинично нарушая права человека».

«Я это говорю для того, чтобы немцы с французами да и англичанами, другими странами наконец-то проснулись и посмотрели, что происходит с этими мигрантами в Польше и Литве», — сказал политик.

Лукашенко утверждает, что поляки и литовцы «специально выпускают» мигрантов из пересыльных пунктов. «Они идут в Германию, в более "теплые", как они говорят, страны. Поляки и литовцы, понимая это, их потихоньку выпускают из лагерей», — отметил он.

Белорусский лидер уверяет, что в Германии «уже тысячами» задерживают нелегалов. «Так вот пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов. По нашим данным, там гибнут люди. И численность погибших в разы превышает публичные заявления польских и литовских политиков», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что «несмотря на хваленую европейскую свободу слова», СМИ не допускаются к информации о реальной обстановке на границе.

Ранее МВД Германии подтвердило, что проводит расследование транзита нелегалов в ФРГ через Белоруссию и Польшу.

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