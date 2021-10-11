В ФРГ подтвердили расследование миграционного кризиса на границе с Белоруссией

МВД Германии подтвердило расследование транзита нелегалов в ФРГ через Белоруссию и Польшу

В Министерстве внутренних дел (МВД) Германии подтвердили факт расследования миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что в ФРГ ведут расследование в отношении предполагаемых организаторов транзита нелегалов в Германию и Польшу через территорию Белоруссии.

По его словам, в данный момент этим занимаются земельные органы юстиции и местные прокуратуры.

Ранее газета Bild am Sonntag писала, что власти Германии расследуют причастность президента Белоруссии Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ. По данным издания, немецкие следователи предполагают, что посредством создания миграционного кризиса в Европе глава республики хочет шантажировать ЕС с целью снятия санкций с Белоруссии.

Миграционный кризис на восточных границах Евросоюза начался в конце мая. Ситуация обострилась после угроз Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком.

С тех пор большие группы мигрантов из Африки и с Ближнего Востока начали регулярно пытаться незаконно пересечь границы Литвы, Латвии и Польши в поисках убежища. В происходящем европейские страны обвинили Белоруссию и лично президента республики. Предположительно, с помощью туроператора «Центркурорт» белорусские власти переправляют беженцев из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.