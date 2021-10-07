Европарламент призвал завести уголовное дело в отношении Лукашенко

Европейский парламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой призвал Европейский союз (ЕС) ввести пятый пакет санкций против республики на фоне усугубления миграционного кризиса на границах Польши, Литвы и Латвии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В документе содержатся предложения о включении в пакет экономических санкций металлургического, деревообрабатывающего и химического секторов. Также в Европарламенте отметили, что новые ограничения должны коснуться всех государственных банков и ключевых промышленных предприятий, в том числе «Беларуськалия» и «Белтелекома».

Кроме того, в резолюции Европарламент призывает применить к президенту Белоруссии Александру Лукашенко принцип универсальной юрисдикции в связи с массовыми преступлениями, совершенными против граждан страны. Согласно нормам международного права, государства вправе возбуждать уголовные дела в отношении некоторых лиц, вне зависимости от их гражданства и места совершения преступления.

В заключение Европарламент также осудил поддержку Лукашенко со стороны российского лидера Владимира Путина и призвал ввести из-за этого дополнительные ограничительные меры против России.

В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Брюссель ограничил доступ Минска на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Кроме того, была запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения, а также услуг страхования для властей республики. К ограничениям подключились Великобритания, США и Канада.