Лукашенко объяснил санкции лоббизмом западных интересов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил введение санкций лоббизмом интересов Запада, передает БЕЛТА.

«Коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, ассиметричных действий и гибридного влияния», — заявил Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

По его словам, это делается «под лозунгом борьбы за чьи-то права». «Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент утверждает, что для санкций используются «совершенно надуманные предлоги».

В 2020 году в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые жестко разгонялись. Запад ввел против белорусских властей три пакета санкций.

В июне 2021-го Евросоюз принял четвертый санкционный пакет. Поводом стал инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.