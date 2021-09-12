Лукашенко отказался разговаривать с Западом до снятия «безмозглых санкций»

Александр Лукашенко: Белоруссия не будет разговаривать с Западом, пока не снимут санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался разговаривать с Западом пока европейские государства не снимут со страны санкции. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко назвал безмозглыми рестрикции Европейского союза и других государств. Он отметил, что санкции унижают белорусских граждан. «Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними (со странами, которые ввели ограничения против Минска — прим. "Ленты.ру") не будем», — заявил президент.

Также белорусский лидер назвал несолидным поведение председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По словам Лукашенко, он просил президента России Владимира Путина надавить на Белоруссию с целью изменения политики белорусского руководства.

В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Минска. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Брюссель ограничил доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Кроме того, была запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения, а также услуг страхования для властей республики. К ограничениям подключились Великобритания, США и Канада.

Причинами санкций стали действия белорусских властей против лидеров оппозиции, насилие над протестующими, а также принудительная посадка самолета Ryanair. Официальный Минск эти обвинения отвергает и считает санкции попыткой политического шантажа и давления.