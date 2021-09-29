В Евросоюзе пригрозили Белоруссии новыми санкциями из-за миграционного кризиса

Еврокомиссия (ЕК) пригрозила приостановить соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией в ответ на действия белорусских властей по искусственному созданию миграционного кризиса в Европе. Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, передает ТАСС.

Она рассказала, что ЕК предлагает ужесточить правила въезда в Европейский союз (ЕС) для белорусских чиновников и дипломатов. По ее словам, новые санкции должны стать ответом на попытки властей Белоруссии «дестабилизировать ЕС», используя в качестве инструмента нелегальную миграцию.

«Мы видим, что санкции ЕС реально нанесли удар по режиму [белорусского президента Александра] Лукашенко, и он теперь отчаянно пытается дестабилизировать ЕС в ответ. Мы никогда не будем слабы перед лицом Лукашенко», — подчеркнула Йоханссон.

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В Еврокомиссия пояснили, что решение о частичной заморозке соглашения об упрощении визового режима должен утвердить Совет Евросоюза. После этого белорусским чиновникам и дипломатам, а также судьям Конституционного и Верховного судов Белоруссии придется подавать дополнительные документы для обоснования целей поездок в страны ЕС. Кроме того, стоимость оформления визы для них вырастет с 35 до 70 евро.

С конца мая литовские, польские и латвийские пограничники начали задерживать большие группы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, которые стали попадать в европейские страны с территории Белоруссии. В происходящем власти европейских стран обвинили Минск и лично Александра Лукашенко.