Лукашенко пообещал не дать вывести белорусов на улицу с помощью санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не дать вывести граждан на улицу с помощью западных санкций. Об этом он заявил 7 октября на совещании по противодействию санкционным мерам, передает БЕЛТА.

«Нам надо сделать все, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов. Бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Беларуси», — сказал Лукашенко.

Он сравнил санкции с «оголтелым шантажом» и заявил, что цель этого — «не борьба за какие-то мифические права человека», а удушение экономики Белоруссии.

«И, если говорить прямым текстом, через закрытие заводов и массовую безработицу [планируется] загнать людей в нищету, а в лучшем случае — вывести их на улицы. Мы этого допустить не можем и не допустим», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко в интервью CNN заявил, что не планирует мстить Евросоюзу за введенные санкции. Он подчеркнул, что Белоруссия может долгое время обходиться без сотрудничества с ЕС и искать сбыт для своей продукции в России и Китае. «Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», — заявил он.

Между тем в белорусском парламенте заявили, что могут ввести ответственность за призывы к санкциям. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс будут рассмотрены на осенней сессии. Они предусматривают дополнение и ужесточение наказания по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».