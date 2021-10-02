Лукашенко прокомментировал планы отомстить Евросоюзу

Президент Белоруссии Лукашенко: Белоруссия жила без Евросоюза и еще много лет проживет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в интервью CNN, что не планирует мстить Евросоюзу за введенные санкции. Он подчеркнул, что страна может долгое время обходиться без сотрудничества с ЕС и искать сбыт для своей продукции в России и Китае, пишет «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко подчеркнул, что не существует доказательств, которые свидетельствовали бы о его желании отомстить Евросоюзу. Он добавил, что Белоруссия является центральноевропейской и небольшой по размеру страной, поэтому он не может «диктовать условия полумиллиарду человек».

«Мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому союзу», — прокомментировал предположения журналистов лидер страны. Он добавил, что Белоруссия «жила без Европейского союза и еще много лет проживет».

Президент Белоруссии отметил, что по его мнению, Евросоюзу стремится отомстить не Минск, а Лондон, который покинул содружество.

Лукашенко заключил, что Белоруссия обладает нормальными отношениями с Россией, Китаем, Турцией, Ираном, Пакистаном и Индией, которые являются рынками сбыта. «Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», — заявил он.

В том же интервью Лукашенко пообещал совместный ответ с Россией в случае нападения на Белоруссию. Он уточнил, что в ситуации внешней агрессии Минск пойдет на еще большее сближение с Москвой.