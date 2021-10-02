Лукашенко предложил журналисту CNN лично поговорить с Протасевичем

Лукашенко отказался отвечать на вопросы о Протасевиче и предложил CNN личную встречу с ним

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил журналисту CNN Мэтью Чансу лично поговорить с главным редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Он отказался в интервью отвечать на вопросы о нем и заявил, что оппозиционер сам все расскажет.

«Что касается задержанного Протасевича, оппозиционера. Мы можем вам предоставить возможность с ним встретиться, и вы с ним поговорите. Не надо мне задавать вопросы об этом. Он вам расскажет», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко добавил, что задержанный оппозиционер уже «много чего рассказал» и спросил, слышал ли журналист об этом.

Ранее Лукашенко прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого был Романа Протасевич. По словам белорусского лидера, слова, что посадка самолета Ryanair в Минске была операцией спецслужб, являются фантазией. «Я не собираюсь в чем-либо вам признаваться, я не нахожусь под следствием, поэтому, пожалуйста, тщательно выбирайте слова», — подчеркнул он.

23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения белорусских диспетчеров о взрывном устройстве на борту лайнера. После приземления судна местные силовики задержали двух пассажиров — бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Информация о минировании при этом не подтвердилась.

