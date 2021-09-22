Мать Протасевича рассказала про общение с сыном

Мать Романа Протасевича Наталья: мы общаемся с сыном раз в два дня через Telegram

Родители бывшего редактора оппозиционного Telegram-канал NEXTA Романа Протасевича, который находится под домашним арестом в Минске со своей подругой, россиянкой Софией Сапегой, общаются с сыном через Теlegram раз в два дня. Об этом рассказала его мать Наталья Протасевич в беседе с изданием «Наша Нiва».

По ее словам, они могут поинтересоваться самочувствием сына и обсудить с ним какие-то общие бытовые темы. «На вопросы, на которые ему нельзя, он просто не отвечает», — отметила женщина. Она добавила, что иногда сестра Романа передает ему сигареты, продукты питания, лекарства и книги, а также теплую одежду и прочие вещи, о которых он просит.

При этом видеться им не позволяют, отметила Наталья. Она уточнила, что вещи забирают люди, которые охраняют Протасевича и Сапегу. Где живут арестованные, в доме или квартире, родственники Романа тоже не знают.

«Я знаю, что мой сын не предатель. Он никогда предателем не был и им не является. Если бы был таким, или трусом, то не участвовал бы во всем том, и не занимался бы тем, чем занимался», — заключила Наталья Протасевич.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы.

Сразу после посадки белорусские силовики задержали находившегося на борту оппозиционера Протасевича и его подругу Сапегу. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. 25 июня стало известно, что суд принял решение смягчить меру пресечения задержанным и отпустил задержанных под домашний арест.