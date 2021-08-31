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Адвокат Сапеги прокомментировал данные о помиловании его подзащитной

Адвокат Софьи Сапеги Антон Гашинский не исключил, что его подзащитная будет помилована
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Софья Сапега
Софья Сапега
Фото: @sapega_sofia_

Антон Гашинский, адвокат россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске после посадки самолета Ryanair, прокомментировал данные о возможном помиловании его подзащитной после завершения суда. Правозащитник не исключает такого исхода событий. Об этом Гашинский рассказал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что Софья Сапега по-прежнему находится под домашним арестом в белорусской столице, однако поддерживает связь с родными онлайн и мобильному телефону. «Жалоб на самочувствие и условия содержания не высказывает», — заявил информированный источник.

Он добавил, что обвиняемую регулярно навещает российский консул и ее адвокат. При этом возможные сроки окончания расследования и дата начала суда по делу Сапеги пока не определены.

«Степень того, что Сапегу помилуют, очень высока»

Адвокат Софьи Сапеги в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что такой вариант исхода событий, при котором девушку помилуют, возможен.

«Будет суд и назначено наказание не более половины максимального срока, предусмотренного статьей Уголовного кодекса. Также, как сообщал Следственный комитет, заключено досудебное соглашение о признании вины, раскаянии, способствованию расследованию и тому подобное. Про помилование — это возможный результат. Степень принятия такого решения очень высока. Думаю, 50 на 50, так как есть еще второй вариант — это экстрадиция в Российскую Федерацию для отбытия наказания», — пояснил Гашинский.

Он заявил, что на изменение позиции белорусских властей, возможно, повлияла встреча двух президентов в Сочи. «Ведь не секрет, что там решалась ее судьба», — отметил адвокат.

Софья Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Позже она призналась под камеру, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. 25 июня стало известно, что суд принял решение смягчить меру пресечения и отпустил Протасевича и Сапегу под домашний арест.

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