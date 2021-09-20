В Белоруссии по делу о клевете на Лукашенко вынесли приговор россиянке

В Бресте суд приговорил россиянку Викхольм к 1,5 года колонии за клевету на Лукашенко

В Бресте суд приговорил россиянку Ирину Викхольм к 1,5 годам колонии по делу о клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал брестского отделения правозащитной организации «Весна».

Поводом для наказания стала запись в Twitter Викхольм, которая вела на ее публикацию в «Живом Журнале». Содержание заметки копировало статью русской службы BBC про инцидент с самолетом ирландской компании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая.

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К ней россиянка добавила лишь свой заголовок: «Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства». При этом слова про пиратство были отсылкой к аналогичной реакции главы Ryanair Майкла О'Лири.

В представленной характеристике начальство брестского СИЗО, где содержалась Викхольм, отметило, что россиянка якобы склонна к экстремизму и не желает заниматься саморазвитием. Сама она заявила, что в изоляторе силовики заставляли ее говорить о своей «склонности к экстремистской деятельности».

Суд признал Викхольм виновной по части второй статьи 367 (клевета на президента) Уголовного кодекса Белоруссии и назначил ей наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев сообщал, что вопросом задержанной за твит россинянки занимается местное российское генконсульство. Он также добавил, что ей оказывается вся необходимая консульская помощь.

23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения белорусских диспетчеров о взрывном устройстве на борту лайнера. После приземления судна местные силовики задержали двух пассажиров — бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Информация о минировании при этом не подтвердилась.