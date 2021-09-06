В Белоруссии по подозрению в клевете на Лукашенко задержали россиянку

Подозреваемую в клевете на президента Белоруссии россиянку поместили в СИЗО в Бресте

В Белорусссии по подозрению в клевете на президента республики Александра Лукашенко задержали гражданку России Ирину Викхольм. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев, пишет «Sputnik Беларусь».

По его словам, подозреваемую поместили в СИЗО в Бресте. Он добавил, что ее вопросом занимается местное российское генконсульство.

Маскаев также отметил, что россиянка не высказывала жалоб на здоровье. Дипломат подчеркнул, что ей оказывается вся необходимая консульская помощь. «Сама Ирина не обращалась с просьбой о встрече с консулом. Тем не менее мы запросили консульский доступ, и наш дипломат с ней уже встречался», — заявил он.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении Викхольм было направлено в суд. Ее обвиняют в распространении заведомо ложных сведений, позорящих Лукашенко. В материалах дела указано, что 23 мая она разместила в Twitter пост с изображением белорусского президента и словами о совершении им «акта терроризма и авиапиратства». Свою вину она не признала.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения белорусских диспетчеров о взрывном устройстве на борту. После приземления лайнера местные силовики задержали двух пассажиров — бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Информация о минировании судна при этом не подтвердилась.