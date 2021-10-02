Лукашенко прокомментировал посадку самолета Ryanair с Протасевичем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого был бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевич.

По словам белорусского лидера, слова, что посадка самолета Ryanair в Минске была операцией спецслужб, являются фантазией. «Я не собираюсь в чем-либо вам признаваться, я не нахожусь под следствием, поэтому, пожалуйста, тщательно выбирайте слова», — сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что проведение спецслужбами подобной операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций «дорого бы обошлось».

Ранее Лукашенко заявил, что власти республики посадят любой самолет при угрозе безопасности государства. При этом он гарантировал любой из стран полную безопасность полетов на территорией «так, как это было всегда». Таким образом он развеял опасения интервьюера Мэтью Чанса.

23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения белорусских диспетчеров о взрывном устройстве на борту лайнера. После приземления судна местные силовики задержали двух пассажиров — бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Информация о минировании при этом не подтвердилась.