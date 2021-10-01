Лукашенко пригрозил посадить любой самолет при угрозе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу CNN заявил, что власти республики посадят любой самолет при угрозе безопасности государства. Отрывок беседы показал телеканал «Беларусь-1».

Глава государства при этом гарантировал любой из стран полную безопасность полетов на территорией «так, как это было всегда». Таким образом он развеял опасения интервьюера Мэтью Чанса.

«Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет — будь то Великобритании или США», — подчеркнул Лукашенко.

23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения белорусских диспетчеров о взрывном устройстве на борту лайнера. После приземления судна местные силовики задержали двух пассажиров — бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Информация о минировании при этом не подтвердилась.

После этого в конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. К ограничениям подключились Великобритания, США и Канада. 9 августа они одобрили еще ряд ограничений в отношении калийной промышленности республики.

