Лукашенко назвал передавшего Минску данные о 33 бойцах из ЧВК Вагнера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью данные о том, что данные о 33 бойцах ЧВК Вагнера, которые были задержаны в республике в 2020 году, белорусской стороне передало украинское руководство. Он рассказал, кто передал данные, интервью телеканалу CNN, передает «СБ.Беларусь сегодня».

«Меня информировали собственные спецслужбы — Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих "вагнеровцев" от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил», — сказал белорусский лидер в ответ на слова американского журналиста о том, что Минск был проинформирован кем-то из высокопоставленных лиц Украины.

Ранее в сентябре в Верховной Раде Украины огласили итоги расследования возможного срыва спецоперации по аресту участников частной военной компании (ЧВК) Вагнера в июле 2020 года. Глава временной следственной комиссии Рады, депутат из фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила на брифинге, что «непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" на Украине не было».

В июле 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиянин из частной военной компании (ЧВК) Вагнера по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинское гражданство и участвовали в боевых действиях в Донбассе. Украина запросила их экстрадицию, однако «вагнеровцы» смогли вернуться в Россию.