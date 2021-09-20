Украинскую оппозицию обвинили в срыве рассмотрения дела «вагнеровцев»

Украинская оппозиция препятствует рассмотрению Временной следственной комиссией (ВСК) Верховной Рады материалов по делу «вагнеровцев». Об этом на брифинге заявила руководитель ВСК, депутат от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, пишет «Интерфакс-Украина».

Она обвинила оппозицию в срыве «рассмотрения дела по существу» и подчеркнула, что это не дает ВСК перейти к обсуждению вопроса «иловайской трагедии» и переговоров главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с российской стороной.

При этом Безуглая отметила, что комиссия продолжает свою работу по делу «вагнеровцев». «Сегодня был частично заслушан свидетель — господин Бурба (бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба — прим. «Ленты.ру»). Мы продолжим его заслушивать, и протокол об этом также будет доставлен к материалам временной следственной комиссии», — добавила она.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Роман Костенко заявил, что ВСК прервала рассмотрение дела «вагнеровцев» во время заслушивания доклада Василия Бурбы. По словам парламентария, как только экс-глава ГУР дошел до важнейшей части своего выступления, комиссия в срочном порядке и «без объяснения причин» объявила перерыв в заседании до 21 сентября.

В июле 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиянин из частной военной компании (ЧВК) Вагнера по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинское гражданство и участвовали в боевых действиях в Донбассе. Украина запросила их экстрадицию, однако «вагнеровцы» смогли вернуться в Россию.

Позднее главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Киев рассчитывал выманить бойцов ЧВК и использовать их для обмена пленными с Москвой, однако эта спецоперация сорвалась из-за действий офиса украинского президента Владимира Зеленского. Сам глава республики назвал эту версию бредом.