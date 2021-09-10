В Раде огласили итоги расследования спецоперации с «вагнеровцами»

В Верховной Раде Украины огласили итоги расследования возможного срыва спецоперации по аресту участников частной военной компании (ЧВК) Вагнера в июле 2020 года. Об этом сообщает портал «Гордон».

Глава временной следственной комиссии Рады, депутат из фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила на брифинге, что «непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было». Однако «было специальное разведывательное мероприятие в рамках постоянной работы Главного управления разведки».

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Разведка собирала информацию о ЧВК, участвующих в войне на востоке Украины, пояснила Безуглая. «Было создано что-то типа фейкового сайта, и сотрудники ГУР Минобороны вели собеседования, чтобы получать информацию о том, как действуют ЧВК, — рассказала депутат. — Были опрошены сотни лиц».

В июле 2020 года в Главное управление разведки обратилась Служба безопасности Украины (СБУ). Возникла идея «попробовать вытащить часть лиц, которые участвовали в конфликтах (...), с территории РФ на территорию Украины», отметила Безуглая.

Для этого было организовано «специальное мероприятие», но называть его спецоперацией нельзя, подчеркнула депутат.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиянина из ЧВК Вагнера по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но вагнеровцы вернулись в Россию.

Позже главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что СБУ хотела выманить вагнеровцев и использовать для обмена пленными с Москвой, однако операция сорвалась из-за офиса президента Владимира Зеленского. Сам Зеленский назвал это бредом.