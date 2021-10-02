Лукашенко пообещал совместный ответ с Россией в случае нападения на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, чем может закончиться нападение на страну, пишет «СБ.Беларусь сегодня» со ссылкой на интервью политика для CNN.

Как уточнил президент, в случае внешней агрессии Минск пойдет на еще большее сближение с Москвой. «Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии», — пообещал он совместный ответ с Россией. Страны, которые думают о нападении на Белоруссию, должны это «четко понимать», считает глава государства.

На данный момент на территории Белоруссии нет иностранных военных ваз, кроме двух российских — гражданского назначения. Одна из них осталась с советских времен, была построена для раннего обнаружения пуска ядерных ракет. Вторую российские военные используют для связи с флотом в Атлантике. На этих базах служат около 30-40 человек, добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко одобрил аренду Россией военных баз в Белоруссии. Речь идет об использовании радиостанции «Вилейка», завершении строительства и содержания узла «Барановичи» системы предупреждения о ракетном нападении.