В Европарламенте обеспокоились партнерством России и Белоруссии

Продолжающаяся интеграция России и Белоруссии вызывает беспокойство в Европарламенте. Об этом говорится в проекте резолюции, который фракция «Зеленые — Европейский свободный альянс» представила на рассмотрение законодательного органа Европейского союза (ЕС), передает RT.

В частности, в Европарламенте обеспокоились «прогрессирующей милитаризацией Белоруссии и региона», которая угрожает «безопасности и стабильности Европейского континента», и выразили сожаление по поводу решения Минска выйти из инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Европарламентарии также напомнили о прошедших летом 2020 года выборах президента Белоруссии. Они назвали их «сфальсифицированными» и обратили внимание на протесты оппозиции, которые подавлялись властями с помощью насилия.

Депутаты призвали белорусский народ к отстранению от власти «нелегитимного режима» главы республики Александра Лукашенко и отметили необходимость введения пятого пакета санкций, которые будут направлены против секторов экономики и компаний, «поддерживающих президента Белоруссии и его режим».

В конце июня Брюссель ввел четвертый пакет ограничительных мер против Минска. Под санкции попали 166 физических и 15 юридических лиц. Ограничения коснулись доступа Белоруссии на финансовые рынки ЕС, а также торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями.

Поводом для санкций стали действия белорусских властей против лидеров оппозиции, насилие над протестующими, а также принудительная посадка в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился впоследствии задержанный сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.