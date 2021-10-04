В Белоруссии будут наказывать за призывы к санкциям

В Уголовном кодексе Белоруссии предложили ввести ответственность за призывы к санкциям

Белорусские власти могут ввести ответственность за призывы к санкциям. Об этом председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Олег Белоконев рассказал в эфире телеканала СТВ.

По его словам, соответствующие поправки в Уголовный кодекс (УК) республики будут рассмотрены на осенней сессии белорусского парламента. Они предусматривают дополнение и ужесточение наказания по статье 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) УК.

Белоконев заявил, что за призывы к применению санкций к физическим, юридическим лицам и самой Белоруссии предлагается наказывать лишением свободы до шести лет, а за аналогичную просьбу к иностранному государству — тюремным сроком до десяти лет.

Депутат добавил, что в третьей части статьи отдельно пропишут ответственность за соответствующие призывы, которые были осуществлены с использованием интернета, СМИ или служебного положения и повлекли тяжкие последствия. За это будет грозить наказание в виде лишения свободы от четырех до 12 лет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил введение санкций лоббизмом интересов Запада. Он предположил, что за счет ограничительных мер западные страны осуществляют «давление на суверенные государства», а вводят их под «совершенно надуманными предлогами».

В августе 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это спровоцировало массовые протесты, которые жестко подавлялись силовиками. В ответ на подобные действия белорусских властей Запад ввел три пакета санкций.

В июне 2021 года Европейский союз (ЕС) принял четвертый пакет ограничительных мер. Поводом выступил инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска и арестом бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.