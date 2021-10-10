В ФРГ проверят причастность Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов

Власти Германии расследуют причастность президента Белоруссии Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ. О соответствующей проверке сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники.

Немецкие следователи считают, что «посредством организованной на государственном уровне перевозки мигрантов в Европу» Лукашенко хочет шантажировать ЕС с целью снятия санкций с Белоруссии.

По данным федеральной полиции ФРГ, с августа 2021 года через Белоруссию в Германию прибыло почти четыре тысячи беженцев. Только за первую неделю октября их было 1183, и их число лишь продолжает расти.

Переезд в Германию, отмечает газета, для беженцев начинается в аэропортах Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция), а с середины сентября — еще из аэропортов Дамаска (Сирия) по белорусскими студенческими визами.

По прибытии в Минск местные пограничники или сотрудники правоохранительных органов якобы вывозят людей к польской границе. В итоге, оказавшись в ЕС, беженцы направляются в Германию. За незаконное пересечение границы, организованное на государственном уровне в Белоруссии, мигранты должны заплатить до четырех тысяч евро, утверждает Bild am Sonntag.