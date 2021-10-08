В Польше заявили о стрельбе со стороны Белоруссии

Патруль белорусских пограничников открыл стрельбу в сторону представителей погранслужбы и военных Польши. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщила официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская, передает РИА Новости.

По словам Михальской, инцидент произошел 7 октября, когда польские пограничники вместе с военными патрулировали границу. Предположительно, выстрелы были сделаны холостыми патронами, уточнила представитель погранслужбы.

При этом она отметила, что стрельба выглядела «правдоподобно». Другие подробности не приводятся.

В конце сентября министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что белорусские пограничники усилили провокации в адрес польских военных на фоне обострения ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе. Он жаловался, что белорусы стреляют холостыми патронами и имитируют бросание гранат, а также оскорбляют поляков «пошлыми фразами» и обвиняют их в использовании фашистских методов.

В начале сентября в Польше ввели чрезвычайное положение из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза. В начале октября польские власти продлили действие ЧП в приграничных районах. Ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе обострилась в мае после угроз президента Белоруссии Александра Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком. Тогда же большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы в поисках убежища в европейских странах.