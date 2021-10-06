Польша привлечет военные вертолеты для охраны границы с Белоруссией

Власти Польши привлекут военные вертолеты для охраны границы с Белоруссией на фоне возросшего числа нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак в своем Twitter.

По его словам, обеспечение защиты границы в настоящее время является ключевой задачей Вооруженных сил (ВС) и сотрудников Пограничной стражи Польши. Глава Минобороны отметил, что вдоль линии границы уже размещены три тысячи солдат. Теперь же, добавил Блащак, над границей также будет осуществляться воздушное патрулирование.

2 октября нижняя палата парламента Польши (сейм) утвердила решение правительства о продлении чрезвычайного положения (ЧП), введенного в приграничных с Белоруссией районах из-за миграционного кризиса. ЧП распространяется на приграничную зону шириной три километра.

Решение о его продлении затрагивает около 200 населенных пунктов и подразумевает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, дежурство полиции в усиленном режиме, проверки документов. Кроме того, на указанной территории не могут находиться лица, которые там не живут, не работают или не учатся.

Чрезвычайное положение ввели в Польше 2 сентября сроком на 30 дней. Причиной стал миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае после угроз белорусского президента Александра Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком. Тогда же большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы в поисках убежища в европейских странах.