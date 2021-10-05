В Литве из лагерей сбежали более 700 нелегалов

МВД Литвы: с начала года из миграционных центров и лагерей сбежали более 700 человек

Более 700 иностранцев сбежали из лагерей для беженцев и миграционных центров в Литве с начала года в попытке попасть в Западную Европу и запросить там убежище. Об этом пишет Delfi со ссылкой на данные министерства внутренних дел республики.

Как отмечает ведомство, к настоящему времени силовикам удалось задержать лишь 146 бежавших нелегалов. По словам большинства из них, на побег людей толкают скверные условия жизни и опасения в отказе получения убежища.

Чаще всего беженцы незаконно покидают лагеря в Рукле и Пабраде. МВД Литвы уже пообещало усилить охрану этих центров, чтобы предотвратить дальнейшие попытки побега в другие страны Европейского союза (ЕС).

Ранее депутат Сейма Литвы Линас Йонаускас предложил сжать на 20 лет в тюрьму тех, кто участвует в организации нелегальной миграции. По его мнению, такая мера станет сигналом, что Литва не намерена мириться с подобной незаконной деятельностью.

Миграционный кризис на восточных границах ЕС начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, оказавшиеся на белорусской территории, штурмуют границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. В происходящем ЕС обвиняет власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко. Предполагается, что они используют национального туроператора «Центркурорт» для переправки нелегалов к границам западных стран и зарабатывают на этом.