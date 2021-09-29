Литовские пограничники передумали оставлять нелегала с травмой на линии границы

Литовские пограничники оставили нелегального мигранта с травмой ноги на линии границы с Белоруссией, но затем передумали и забрали его обратно. Видео инцидента опубликовала Государственная пограничная служба Белоруссии в YouTube.

На записи видно, что из-за травмы мужчина не может пошевелиться. Спустя какое-то время к нему подошли три литовца и, взяв под руки, оттащили его с линии границы в автомобиль. В этот момент к пограничному посту подъехали машины скорой помощи и милиции.

Белорусские пограничники успели пообщаться с беженцем. Он рассказал, что сломал ногу на территории Литвы и был доставлен пограничниками в больницу. Там, как выяснилось, он обратился с ходатайством о предоставлении ему убежища, после чего его отвезли на границу с Белоруссией. «Я их умолял, говорил, что не могу двигаться», — добавил мигрант. Оценив тяжесть его состояния, сотрудник пограничной службы Белоруссии вызвали помощь.

28 сентября сообщалось, что литовские пограничники задержали пять граждан Азербайджана, Польши, Ирака и Грузии за незаконную перевозку 19 иракских нелегалов в страны Европейского союза (ЕС).

Миграционный кризис на восточных границах ЕС начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, оказавшиеся на белорусской территории, начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе.