Литва «отняла» у Латвии колючую проволоку для забора на границе с Белоруссией

Латвия не получила колючую проволоку для забора на границе с Белоруссией из-за Литвы

Поставки в Латвию колючей проволоки для строительства забора на границе с Белоруссией из-за потока нелегальных мигрантов задерживаются. Об этом сообщает издание LRT.lt.

По данным источника, республика заказала у частной компании Tetas 111 километров проволоки, но получила только 12. Как выяснилось, остальное «отняла» соседняя Литва, которая тоже строит защитное ограждение на литовско-белорусской границе и страдает от нехватки материала.

В августе правительство Латвии утвердило строительство забора из колючей проволоки стоимостью 1,7 миллиона евро на границе с Белоруссией. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации в приграничных районах из-за наплыва нелегальных мигрантов. Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Белоруссия использует беженцев в качестве мести Евросоюзу за санкции.

В Литве режим чрезвычайной ситуации ввели 2 июля. Буквально через неделю власти анонсировали строительство ограждения на границе с Белоруссией. Вскоре началось его строительство, однако уже через несколько дней у литовцев закончилась проволока, поэтому страна обратилась к иностранным партнерам. Поставить проволоку в качестве гуманитарной помощи согласились Украина и Эстония.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии, надеясь получить убежище в европейских странах.