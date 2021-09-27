В Литве предложили сажать на 20 лет за организацию нелегальной миграции

В Литве предложили сажать в тюрьму на 20 лет за организацию нелегальной миграции. С такой инициативой выступил депутат Сейма страны Линас Йонаускас. Его слова приводит в своем Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Йонаускас считает, что такая мера станет сигналом того, что Литва не намерена мириться с незаконной деятельностью, которая наносит урон государству, вынужденному финансировать дополнительные мероприятия по обеспечению охраны границы.

В настоящее время наказание за организацию нелегальной миграции в Литве составляет от четырех до десяти лет лишения свободы.

20 сентября польские власти заявили, что недалеко от границы с Белоруссией обнаружены тела трех мигрантов, в том числе женщины. Причиной смерти названы истощение и переохлаждение.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют национальный туроператор «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.

