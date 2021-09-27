Белоруссия обвинила Литву и Польшу в бессовестном вранье

Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии ресурсов для ведения гибридной войны с ЕС

Заявления Литвы, Польши и Латвии о причастности Белоруссии к развязыванию миграционного кризиса в странах Европейского союза (ЕС) безосновательны. Такое мнение выразил министр иностранных дел (МИД) Белоруссии Владимир Макей, передает БЕЛТА.

По его словам, страна всегда следовала принципу добрососедства и уже давно предлагает балтийским республикам и Польше меры по урегулированию миграционного кризиса на границах.

«Даже простому обывателю понятно: 10-миллионная Беларусь объективно не может вести не только гибридную войну, но и никакую войну с 500-миллионным Евросоюзом, даже если бы у нее и были мускулы Арнольда Шварценеггера», — заявил Макей и назвал эти обвинения бессовестным враньем.

Глава МИД также отметил безответственность и неразумность соседей в вопросе возведения колючего ограждения на границе с Белоруссией в качестве решения миграционного вопроса вместо диалога. Он пояснил, что это может привести к обратному эффекту и только усугубить положение.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе.

В сложившейся ситуации страны обвинили Минск. Предполагается, что белорусские власти используют национальный туроператор «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.