Литва обвинила Белоруссию в подготовке новых маршрутов нелегальной миграции в ЕС

Власти Белоруссии активно ищут и подготавливают новые маршруты для нелегальной миграции в Европейский союз (ЕС), пытаясь оказать политическое давление на своих соседей. С такими обвинениями выступила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, пишет Delfi.

По ее словам, о намерениях Минска усилить потоки нелегалов в Европу свидетельствует расширение безвизового режима с такими странами, как Пакистан, ЮАР, Иран и Египет. Кроме того, МВД получает сведения о попытке белорусских властей воспользоваться ситуацией в Афганистане. «Мы также видим решения, которые позволяют прилететь не только в минский, но и в другие аэропорты», — сказала Билотайте.

Ранее посол Литвы в США Аудра Плепите назвала Белоруссию главной угрозой суверенитету и территориальной целостности республики. Она указала, что Минск продолжает дестабилизировать обстановку в стране, в том числе при помощи мигрантов. «Если автократический режим Александра Лукашенко в ближайшее время не будет нейтрализован, за это в конечном итоге заплатит вся Европа», — подчеркнула дипломат.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют национальный туроператор «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.