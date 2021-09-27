Бывший СССР
 
Последние новости
В Госдуме рассказали о будущем «Северного потока-2» при новом правительстве ФРГ
Легионер «Краснодара» объяснил желание получить российское гражданство
В Госдуме призвали не делать сенсаций из ежегодных допвыплат пенсионерам
Пандемия COVID-19 привела к сокращению продолжительности жизни в ряде стран мира
Врач рассказала об отличии головных болей при COVID-19 от мигрени
Проект о замене названия должности губернаторов уточнили
В часах Apple нашли секретный передатчик
Определены районы Москвы с максимальным ростом цен на квартиры
Россиянам дали прогноз по ценам на красную икру к Новому году
Лукашенко рассказал о специальных лагерях для «работы по Белоруссии» на Украине
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава МИД Белоруссии пожаловался на отказавшихся от встречи западных коллег

Макей: отказ западных коллег от переговоров отсрочит решение общих с Белоруссией проблем
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: SNA / Legion-media

Некоторые западные страны демонстрируют неготовность решать насущные проблемы вместе с Белоруссией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Владимир Макей в эфире СТВ, комментируя итоги 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам дипломата, ряд западных коллег отказались от встречи с ним, несмотря на то, что эти встречи были запланированы. «Так сделал мой польский коллега, хотя есть о чем поговорить, есть что обсудить, и по итогам разговора могли бы быть выработаны конкретные направления сотрудничества», — пожаловался Макей.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что такие действия приведут к отсрочке урегулирования ряда важных вопросов между Белорусией и Польшей, отношения которых усугубились на фоне увеличения потока нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока.

Ранее Макей обвинил представителей ООН в финансировании белорусских протестов. По заявлению главы белорусского МИД, в ходе встречи с Гутерришем он указал на недопустимость использования трибуны ООН и отдельных ее структур для демонизации и дискредитации страны по надуманным мотивам. Он также пригрозил рассказать, как представители ООН в Белоруссии использовали финансовые средства, выделяемые организацией на инвалидов, для поддержки участников протестных акций, если подобные материалы по линии организации будут опубликованы помощниками генсека.

15 сентября Владимир Макей, выступая на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе, заявил об «усугублении системного кризиса международных отношений».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД Белоруссии обвинил представителей ООН в финансировании белорусских протестов
В Белоруссии обвинили Запад в попытке заслать в страну террористов
Тихановская объявила о начале борьбы белорусской оппозиции «на износ»
Белоруссия заявила о системном кризисе международных отношений
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01 9 августа

«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»

Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
14:2324 сентября

Бойцов СОБР обвинили в убийстве белорусского протестующего

14:0224 сентября

Зеленского в ООН усадили под флаг Мальдив

13:3524 сентября

ФБР поможет расследовать покушение на советника Зеленского

Бывший СССР00:01 6 августа

Поймай, если сможешь.

Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы
13:3124 сентября

Отец Зеленского завел Instagram и поделился мыслями о политике сына

13:0924 сентября

Польша сообщила о гибели мигранта на границе с Белоруссией

12:5424 сентября

На Украине усугубилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом

Бывший СССР00:01 4 августа

Страх и ненависть на Иссык-Куле.

Власти Киргизии делают ставку на национализм. Придется ли русским уезжать из страны?
12:3224 сентября

Алиев оценил роль русского языка в Азербайджане

12:1724 сентября

«Мовный омбудсмен» возмутился нежеланием театров играть на украинском

11:4324 сентября

Литва «отняла» у Латвии колючую проволоку для забора на границе с Белоруссией

Россия
В российском городе начнут штрафовать пассажиров без масок
Губернаторам в России захотели дать право избираться больше двух сроков подряд
«Российское движение школьников» запустило акцию «Мечта учителя»
В России решили уравнять сроки губернаторов и региональных заксобраний
Все материалы
Мир
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Все материалы
Бывший СССР
Лишь бы не было страны.
30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского.
Его автомобиль расстреляли из автоматов
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
«Я со своей земли не уйду!»
30 лет назад Прибалтика стала независимой. Как распад СССР изменил жизнь русского населения?
Все материалы
Экономика
Россиянам дали прогноз по ценам на красную икру к Новому году
Российские власти отказались увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Путин поздравил компанию «Р-Фарм» с двадцатилетием
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ задержала готовивших теракт против силовиков пятерых неонацистов
Ахмед Шалинский«Запустивший руку в общак — не жилец»
Главный чеченский вор в законе растратил деньги мафии. Что его ждет?
Не поделившая из-за развода деньги россиянка зарезала супруга
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Охотившийся на косулю российский браконьер застрелил товарища и покончил с собой
«Без работы у зэков срывает крышу»
Как маньяки, террористы и криминальные авторитеты зарабатывают в российских колониях
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 12-летней школьницы
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Все материалы
Культура
Агату Муцениеце заподозрили в романе с мужем актрисы из сериала «Слуга народа»
Курт Кобейн«Мы были неуправляемы»
30 лет назад Nirvana выпустила альбом Nevermind. Что сделало его культовым?
Продюсер Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева
Край мачо.
91-летний Клинт Иствуд возвращается к ковбойской теме и отвергает женщин в новом фильме. Каким он получился?
Звезда фильма «Эльвира — Повелительница Тьмы» совершила каминг-аут
«На США останется пятно позора»
Как автор «Таксиста» снял триллер о покере и безжалостных американских палачах в Ираке
Семья Бельмондо отреагировала на интимные мемуары любовницы актера
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников раскрыл самый эффективный способ бросить курить
«Это сводит меня с ума»
Блогерша делает макияж и рассказывает о каннибалах и расчленителях. Почему это смотрят миллионы?
Популярные соцсети обжаловали полученные в России крупные штрафы
Доктор Мясников назвал напиток для профилактики рака печени
Пользователи пожаловались на сбой в работе Google
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Все материалы
Ценности
17-летняя дочь Хайди Клум снялась в прозрачном платье для обложки журнала
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
Меган Маркл вернулась к образу голливудской звезды
Девушка увеличила грудь и разбогатела на продаже голых фото назло одноклассникам
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Москвички отказались от каблуков
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Объявлены сроки появления нового электрокара калининградской сборки
Докопаться до запятой: первый тест нового Subaru Outback
Новая платформа, другой кузов и планшет а-ля Tesla
McLaren посвятил новую спецверсию суперкара пилоту Формулы-1
Toyota Sequoia: Land Cruiser по-американски
Более крупная Sequoia вытеснила «Ленд-Крузеры» из США — она реально лучше?
Представлен быстрейший в мире кроссовер — в нем 900 лошадиных сил
Видео: КамАЗ Континент — русский грузовик будущего?
Кухня, сейф, автопилот и камеры заднего вида
Toyota испытала новую Tundra, сбросив с высоты в кузов 200-килограммовый груз
Все материалы
Среда обитания
Премьер Британии задумал переименовать себя в бога северного ветра ради климата
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Миру предрекли дефицит макарон
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Жители Фарерских островов по ошибке убили 53 китов
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Затопленный 64 года назад город «всплыл» из-за засухи в США
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
Все материалы