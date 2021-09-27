Глава МИД Белоруссии пожаловался на отказавшихся от встречи западных коллег

Некоторые западные страны демонстрируют неготовность решать насущные проблемы вместе с Белоруссией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Владимир Макей в эфире СТВ, комментируя итоги 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам дипломата, ряд западных коллег отказались от встречи с ним, несмотря на то, что эти встречи были запланированы. «Так сделал мой польский коллега, хотя есть о чем поговорить, есть что обсудить, и по итогам разговора могли бы быть выработаны конкретные направления сотрудничества», — пожаловался Макей.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что такие действия приведут к отсрочке урегулирования ряда важных вопросов между Белорусией и Польшей, отношения которых усугубились на фоне увеличения потока нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока.

Ранее Макей обвинил представителей ООН в финансировании белорусских протестов. По заявлению главы белорусского МИД, в ходе встречи с Гутерришем он указал на недопустимость использования трибуны ООН и отдельных ее структур для демонизации и дискредитации страны по надуманным мотивам. Он также пригрозил рассказать, как представители ООН в Белоруссии использовали финансовые средства, выделяемые организацией на инвалидов, для поддержки участников протестных акций, если подобные материалы по линии организации будут опубликованы помощниками генсека.

15 сентября Владимир Макей, выступая на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе, заявил об «усугублении системного кризиса международных отношений».