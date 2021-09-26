МИД Белоруссии обвинил представителей ООН в финансировании белорусских протестов

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обвинил представителей ООН в финансировании белорусских протестов. Слова Макея после встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем в воскресение, 26 сентября, публикует tvr.by.

По заявлению главы белорусского МИД, на встрече с Гутерришем он указал на недопустимость использования трибуны ООН и отдельных ее структур для демонизации и дискредитации страны по надуманным мотивам. Макей пообещал рассказать, как представители ООН в Белоруссии использовали финансовые средства, выделяемые организацией на инвалидов, для поддержки участников протестных акций, если подобные материалы по линии организации будут опубликованы помощниками генсека.

Он рассказал, что Гутерриш не знал некоторых моментов, и помощники из стран Европейского союза действовали за его спиной. Однако в целом, по словам Макея, встреча прошла в положительном ключе. Стороны отметили традиционно высокий уровень взаимодействия республики с ООН. И подтвердили готовность к продолжению тесного сотрудничества.

15 сентября Владимир Макей, выступая на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе, заявил об «усугублении системного кризиса международных отношений».