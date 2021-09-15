Белоруссия заявила о системном кризисе международных отношений

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе, заявил об «усугублении системного кризиса международных отношений». Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.

В сообщении сказано, что стороны обсудили ситуацию в Афганистане, вызовы и угрозы, возникающие для стран ОДКБ. Макей «проинформировал о развитии ситуации в Европейском регионе», акцентировал «углубление политической нестабильности и нарастание противоречий и военно-политической конфронтации между основными центрами силы».

Он также «выразил обеспокоенность продолжающейся деградацией международных инструментов в области контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности».

Ранее Макей заявил, что западные страны пытаются сделать из Белоруссии «вторую Украину» и превратить ее в горячую точку на карте Европы.

В июне Евросоюз и США приняли четвертый санкционный пакет против Белоруссии. Поводом стал инцидент с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета Ryanair и задержанием летевшего на его борту сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.