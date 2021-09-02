В Белоруссии посчитали неразумным отправлять своего посла в США из-за санкций

В Белоруссии есть кандидатура на пост посла республики в США, однако в условиях давления Запада на страну направлять его туда неразумно. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает БЕЛТА.

По его словам, Белоруссия всегда стремилась к мирным отношениям со всеми странами, в том числе, с Соединенными Штатами. «Но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с теми санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Белоруссии», — отметил Макей.

Глава МИД республики добавил, что именно США спровоцировали ухудшение политико-дипломатического взаимодействия двух стран, и белорусские власти были вынуждены принять ответные меры. Макей пояснил, что отзыв согласия на назначение нового посла США в Белоруссии Джули Фишер был связан с ее критикой в адрес правительства и белорусского народа.

11 августа Министерство иностранных дел Белоруссии отозвало ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Кроме того, в ведомстве предложили Вашингтону до 1 сентября сократить численность посольства до пяти человек.

Фишер была назначена послом в декабре 2020 года. При этом с 2008 года в Белоруссии не было американского посла. Представительства двух стран возглавляли временные поверенные. Стороны отозвали послов после введенных в отношении Минска санкций.