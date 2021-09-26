В Белоруссии обвинили Запад в попытке заслать в страну террористов

Запад пытается под видом беженцев забросить в Белоруссию террористов. Об этом телеканалу СТВ рассказал замминистра внутренних дел страны Николай Карпенков.

По его словам, подразделения спецназа по всей Западной Европе собирают игиловцев (сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»), чтобы переправить их в республику для дестабилизации обстановки. «Там и трупы, там и убитые, там и искалеченные. Бедные женщины, бедные дети — опять же, как всегда, прячась за ними, забрасывают нам сюда потенциальных диверсантов, конкретно угрожая нам оттуда оружием», — сказал он.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют национальный туроператор «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.