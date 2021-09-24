Тихановская объявила о начале борьбы белорусской оппозиции «на износ»

Белорусская оппозиция перешла в стадию затяжного противостояния с режимом Александра Лукашенко, что фактически означает борьбу народа за свободу «на износ». Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на открытии Конференции белорусов мира в Вильнюсе, сообщается в ее Telegram-канале.

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В ходе выступления лидер белорусской оппозиции напомнила про тысячи репрессированных белорусов, а также тех, кто вынужден был покинуть страну из-за противоправных действий нынешних белорусских властей. При этом политик заверила, что на этом противостояние с режимом не закончено.

«Внутри страны люди сталкиваются с чудовищным насилием, ужасами тюрем, кризисом, произволом на работе, бесчеловечным отношением в любых государственных институтах, но они говорят: "Мы в вас верим"», — сказала Тихановская. Она отметила, что представители оппозиции не перестанут думать над новыми способами установления в Белоруссии демократического режима.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

В годовщину выборов в 2021 году Тихановская заявила, что больше не будет призывать людей выходить на массовые акции протеста из-за огромного числа жертв политических репрессий, но на этом оппозиция не сдается. Белорусский лидер при этом отметил стабилизацию общественно-политической обстановки в стране и рассказал о победе патриотов над «проплаченными Западом врагами» родины.

