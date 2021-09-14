Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приедет во Францию по приглашению главы МИД Жан-Ива Ле Дриана. Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционерки.

Тихановская посетит Париж 15-17 сентября. Он встретится с мэром города и кандидатом в президенты Франции Анн Идальго, председателем Сената Жераром Ларше, главой комитета по иностранным делам Национального собрания Франсуа Байру.

Экс-кандидат намерена обсудить с ними организацию «конференции высокого уровня по решению кризиса» в Белоруссии. В сообщении подчеркивается, что Франция с 1 января председательствует в Евросоюзе.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

Первые акции протеста в Белоруссии жестко разгонялись с помощью спецсредств. Известно о нескольких погибших протестующих. Задержанные сообщали об избиениях и пытках в изоляторах. Были арестованы ряд оппозиционных политиков и активистов. Западные страны ввели санкции против Минска. Сам Лукашенко утверждал, что протесты были организованы из-за рубежа.