Тихановская выстроит новые отношения с Россией в случае прихода к власти

Светлана Тихановская заявила, что выстроит новые отношения с Россией, если придет к власти

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что выстроит новые отношения с Россией в случае прихода к власти. Слова Тихановской приводятся на ее сайте.

«Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договоренности с Россией», — отметила она.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

Первые акции протеста в Белоруссии жестко разгонялись с помощью спецсредств. Известно о нескольких погибших протестующих. Задержанные сообщали об избиениях и пытках в изоляторах. Были арестованы ряд оппозиционных политиков и активистов. Западные страны ввели санкции против Минска. Сам Лукашенко утверждал, что протесты были организованы из-за рубежа.