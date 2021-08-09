Тихановская исключила проведение массовых акций протестов в Белоруссии

В Белоруссии не будут проводиться массовые акции протестов оппозиции, так как участникам приходится платить за это «слишком высокую цену». Об этом в интервью агентству DPA заявила бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

По ее словам, после событий в августе 2020 года было слишком много «жертв и поломанных жизней». «Каждый участник акций может попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы. Безопасность людей должна стоять на первом месте», — сказала Тихановская.

Она добавила, что несмотря на отказ выходить на улицы оппозиционерам стоит продолжать мобилизовать своих сторонников в белорусском обществе, чтобы добиться свободы и демократии в стране.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. ЕС итоги выборов не признал.

После этого в стране начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.

