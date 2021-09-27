Лукашенко испугался за судьбу нелегалов на границе с ЕС

Нелегальные мигранты на границах Белоруссии и стран Европейского союза (ЕС) будут испытывать сильные страдания после наступления холодов, они рискуют замерзнуть и умереть. Такие опасения насчет судьбы беженцев высказал президент республики Александр Лукашенко, пишет «Sputnik Беларусь».

Политик назвал сложившуюся ситуацию гуманитарной катастрофой, отметив, что Минск обязан принять хоть какие-нибудь меры для спасения мигрантов. «Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут», — сказал Лукашенко.

Он также предположил, что страны Прибалтики объявили вблизи своих рубежей режим чрезвычайного положения с целью сокрытия сведений об их гибели. «Чтобы никто не знал, как там умирают люди», — испугался глава государства.

20 сентября польские власти заявили, что недалеко от границы с Белоруссией обнаружены тела троих мигрантов, в том числе женщины. Причиной смерти названы истощение и переохлаждение.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют национальный туроператор «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.