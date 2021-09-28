В Литве задержали пять человек за перевозку иракских нелегалов

Литовские пограничники задержали пятерых граждан Азербайджана, Польши, Ирака и Грузии за незаконную перевозку 19 иракских нелегалов в Европу. В отношении задержанных начато досудебное расследование. Об этом пишет Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы (СОГГ) Литвы.

В ночь на субботу, 25 сентября, полицейские остановили два автомобиля, за рулем которых находились гражданка Польши и гражданин Азербайджана с польским видом на жительство. В их машинах были обнаружены девять выходцев из Ирака, подавших заявки на получение убежища в Латвии и не имевших права покидать ее территорию до окончания рассмотрения обращений. Сотрудники СОГГ передали их латвийским коллегам.

В воскресенье, 26 сентября, литовские пограничники с помощью полиции задержали пару автомобилей, которыми управляли двое граждан Ирака, имеющих вид на жительство в Финляндии. Оба везли шесть человек, не имевших при себе документов, но представившихся иракцами. По предварительным данным, до этого пассажиры находились в Центре приема беженцев в литовском городе Рукла.

В тот же день сотрудники СОГГ и полицейские остановили машину, двигавшуюся в направлении Польши. За рулем оказался гражданин Грузии, который перевозил вместе с собой четырех граждан Ирака, попросивших до этого убежища в Латвии. Их панируют вернуть обратно на латвийскую территорию.

Ранее депутат Сейма Литвы Линас Йонаускас предложил сжать на 20 лет в тюрьму тех, кто участвует в организации нелегальной миграции. По его мнению, такая мера станет сигналом, что Литва не намерена мириться с подобной незаконной деятельностью.

Миграционный кризис на восточных границах ЕС начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, оказавшиеся на белорусской территории, начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе.

В происходящем в ЕС обвинили власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко. Предполагается, что они используют национального туроператора «Центркурорт» для переправки нелегалов к границам ЕС и зарабатывают на этом.