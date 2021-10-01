Польша продлила на два месяца ЧП из-за мигрантов на границе с Белоруссией

Сейм Польши утвердил продление ЧП на 60 дней из-за мигрантов на границе с Белоруссией

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) утвердила решение правительства о продлении чрезвычайного положения, введенного в приграничных с Белоруссией районах из-за обостренной миграционной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

За продление ЧП выступили 237 депутатов, против — 179, еще 31 воздержались.

30 сентября указ о продлении ЧП подписал президент Польши Анджей Дуда и направил его на одобрение парламенту.

Чрезвычайное положение распространяется на приграничную зону шириной 3 километра. Решение о его продлении затрагивает около 200 населенных пунктов и подразумевает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, дежурство полиции в усиленном режиме, проверки документов. Кроме того, на указанной территории не могут находиться лица, которые там не живут, не работают или не учатся.

Чрезвычайное положение ввели в Польше 2 сентября сроком на 30 дней. Причиной такой меры стал миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае после угроз президента Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов и наркотрафиком. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах.

Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. При этом белорусские власти отказываются впускать беженцев обратно. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Польшу и Латвию выдать застрявшим на границе с Белоруссией беженцам жилье.