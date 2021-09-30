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В Польше отказались исполнять меры по поддержке застрявших на границе нелегалов

МВД Польши: власти не могут выполнить требования ЕСПЧ по оказанию помощи беженцам
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Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши не могут выполнить требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по оказанию всесторонней помощи нелегальным мигрантам, застрявшим на границе с Белоруссией. Об этом сказано в совместном заявлении Министерства внутренних дел (МВД) и правительства Польши.

По данным ведомства, отказ основан на том, что наложенные ЕСПЧ обеспечительные меры по помощи беженцам хоть и обоснованы, но могут повлечь за собой нарушение территориальной целостности соседнего государства. Власти объяснили, что группа мигрантов фактически находится на территории Белоруссии, которая не подписывала Европейскую конвенцию по правам человека, что будет означать нарушение суверенитета страны.

Поляки также указали на то, что в приграничных регионах действует чрезвычайное положение, что препятствует перемещению лиц по данным территориям, а также действует ряд других ограничений. Однако, отметили в МВД, польская сторона готова добиваться того, чтобы адвокаты нелегалов смогли попасть на территорию Белоруссии для оказаниям юридической поддержки.

30 сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о продлении действующего режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией на 60 дней.

Ранее ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию обеспечить жильем, продуктами, чистой водой и медикаментами всех нелегальных мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией. Отмечается, что жалобы получили название «Амири и другие против Польши» и «Ахмед и другие против Латвии». Суд удовлетворил запрос истцов и наложил на руководство республик обеспечительные меры, постановив выдать беженцам все необходимое для поддержания приемлемых условий существования.

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