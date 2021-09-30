Среди мигрантов в Польше оказались россияне с военной подготовкой

Польское правительство заявило, что среди мигрантов из Белоруссии есть россияне

Среди мигрантов из Белоруссии в Польшу пытались проникнуть граждане России, имеющие военную подготовку. Об этом заявили члена правительства на совещании с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Gazeta Polska Codziennie.

Ранее стало известно, что президент Польши продлил действующий режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией на 60 дней. Документ с приказом о продлении режима ЧП был направлен на одобрение польскому парламенту. Этот режим был установлен 2 сентября в Подляском и Люблинском воеводствах.

27 сентября глава польского МВД Мариуш Каминьский заявил, что с мигрантами из Белоруссии в Польшу проникли по меньшей мере 50 участников террористических движений, в том числе «Талибана» и «Исламского государства» (обе организации запрещены на территории РФ).

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в мае после угроз президента Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов и наркотрафиком. Польша и страны Прибалтики обвинили белорусских пограничников в специальном подвозе мигрантов к границе.